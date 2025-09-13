The Swiss voice in the world since 1935

EE. UU. acusa a Pekín de tergiversar documentos históricos para aislar a Taiwán

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Taipéi, 13 sep (EFE).- Estados Unidos acusó a China de “distorsionar” documentos de la II Guerra Mundial, como la Declaración de El Cairo, con el objetivo de aislar a Taiwán en el ámbito internacional, informó este sábado la agencia oficial taiwanesa CNA tras consultar al Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada ‘de facto’ de Washington en la isla).

Un portavoz del AIT afirmó que Pekín “deliberadamente tergiversa” textos históricos como la Declaración de El Cairo (1943), la Proclamación de Potsdam (1945) y el Tratado de San Francisco (1951) para sostener sus acciones de coerción contra Taiwán.

“La narrativa de Pekín es completamente errónea: ninguno de esos documentos determinó el estatus político final de Taiwán”, subrayó el representante estadounidense.

La Cancillería taiwanesa indicó en un comunicado que su titular, Lin Chia-lung, “da la bienvenida y agradece” que Estados Unidos haya reiterado de manera pública y clara su postura, rechazando las “afirmaciones falsas” de China y mostrando nuevamente “un firme respaldo a la participación internacional” de la isla.

Lin recalcó que “la República de China (Taiwán) y la República Popular China no se subordinan mutuamente”, y enfatizó que Pekín “no tiene derecho a representar a Taiwán en la comunidad internacional”.

El ministro acusó además al Gobierno chino de librar en los últimos meses una “guerra legal” para alterar el statu quo y “legalizar actos de agresión que socavan la paz y la estabilidad regional”.

Según Lin, Taiwán seguirá “defendiendo el orden existente” y alentando a más países a contrarrestar las “narrativas falsas” de Pekín, en coordinación con socios como Estados Unidos.

La Cancillería taiwanesa añadió que también tomó nota de la “decepción” expresada por el AIT ante la exclusión de Taiwán y otros socios de diálogo de la cumbre de líderes del Foro de las Islas del Pacífico (PIF), celebrada esta semana en las Islas Salomón.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la «reunificación» de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

En este contexto, China ha intensificado su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia y forzando la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi en favor de Pekín.

El Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes. EFE

gbm-tw/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR