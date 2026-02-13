EE. UU. agradece a Honduras la captura de un fugitivo buscado por el asesinato de una niña

Tegucigalpa, 13 feb (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa agradeció este viernes a las autoridades hondureñas por la detención de Mario Roberto Flores, alias ‘Alexis Flores’, reclamado por la Justicia estadounidense bajo acusaciones de secuestro, abuso sexual y asesinato de una niña hace más de 25 años.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó en 2017 a Flores en su lista de los 10 criminales más buscados y ofreció una recompensa de 250.000 dólares por información sobre su paradero.

La legación diplomática subrayó en redes sociales que la captura fue posible gracias a la labor de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) hondureña, con el apoyo del FBI y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

«Su colaboración con EE.UU. fortalece la seguridad en ambas naciones», afirmó la Embajada estadounidense en el país centroamericano.

Flores fue capturado el miércoles en una zona montañosa del departamento de Lempira (este), y un juzgado decidirá si admite la petición de extradición en una audiencia programada para el 16 de marzo próximo.

Es requerido por el Tribunal Municipal de Filadelfia (Pensilvania) por cargos que incluyen «asesinato, secuestro y agresión sexual y delitos relacionados».

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 29 de julio de 2000 y, según el expediente, la víctima era una niña de cinco años cuyo cuerpo fue encontrado cinco días después envuelto en bolsas de plástico, y los reportes forenses confirmaron signos de violencia sexual. EFE

