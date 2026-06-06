EE. UU. autoriza vender helicópteros navales a N. Zelanda por 1.500 millones de dólares

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Bangkok, 6 jun (EFE).- Estados Unidos ha dado luz verde a una posible venta militar a Nueva Zelanda valorada en 1.500 millones de dólares que incluye cinco helicópteros MH-60R, utilizados en misiones antisubmarinas y de combate marítimo, después de que el país oceánico se comprometiera recientemente a duplicar su gasto en defensa.

El Departamento de Estado de EE. UU. señaló en un comunicado publicado el viernes que ha autorizado «una posible venta militar al Gobierno de Nueva Zelanda de helicópteros multimisión MH-60R y equipos relacionados», cuyo «costo total estimado es de 1.500 millones de dólares».

El texto añade que la venta aprobada, cuyo principal contratista será Lockheed Martin, «respaldará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, al mejorar la seguridad de un aliado clave que contribuye a la estabilidad política y el progreso económico en la región de Asia-Pacífico».

Asimismo, «mejorará la capacidad de Nueva Zelanda para hacer frente a las amenazas bélicas actuales y futuras, al proporcionar mayor seguridad a su infraestructura crítica».

Nueva Zelanda anunció a principios de abril que doblaría su gasto en defensa con el objetivo de alcanzar el 2 % del producto interior bruto (PIB) durante los próximos cuatro años, y justificó el incremento por el «rápido aumento» de las tensiones globales.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, afirmó entonces que la partida presupuestaria de defensa alcanzará 12.000 millones de dólares neozelandeses (6.685 millones de dólares estadounidenses o 6.070 millones de euros) hasta 2029.

Según la Marina estadounidense, los MH-60R son helicópteros multimisión especializados en la detección de submarinos y el combate contra embarcaciones de superficie, con capacidades adicionales de guerra electrónica, mando y control.

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