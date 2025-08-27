EE. UU. dice que es «una falsedad» que Israel aplique una política de hambre en Gaza

Naciones Unidas, 27 ago (EFE).- Estados Unidos calificó este miércoles de «falsedad» que exista «una política de (crear) hambre» en Gaza por parte del Gobierno de Israel, en palabras de su representante interina ante la ONU, Dorothy Shea, en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la cuestión palestina.

Shea se refería, sin citarla expresamente, a la declaración oficial por parte de la ONU el pasado sábado de que el tercio norte de Gaza se halla en situación de hambruna (con casi 500.000 afectados) por decisión del Estado de Israel.

Shea dijo, por el contrario, que desde el principio de la guerra en Gaza, hace ya 22 meses, «Israel ha permitido que entre en Gaza la cantidad sin precedentes de más de dos millones de toneladas» y aseguró que su país «trabaja estrechamente con el Gobierno de Israel para incrementar el volumen de ayuda sin beneficiar a Hamás».

La diplomática se hace así eco de la persistente acusación israelí de que la ayuda humanitaria transportadas por la ONU cae con mucha frecuencia en manos de saqueadores enviados por Hamás, una afirmación que ha sido desmentida repetidamente por la ONU.

Shea sí reconoció que «hay un problema real de hambre en Gaza», pero que los criterios que usa la ONU para declarar la hambruna «no pasan el examen», e insistió en que la solución pasa por apoyar a la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza, la única organización tolerada por el gobierno de Israel y que ha convertido cada entrega de comida en escenas de caos y violencia.

Por otra parte, la representante norteamericana cargó además contra los países que han anunciado su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre, entre ellos aliados tradicionales de EE. UU. como Reino Unido, Canadá o Australia, y les dijo -sin nombrarlos- que eso equivale a «una recompensa a Hamás por la masacre (del 7 de octubre de 2023)». EFE

