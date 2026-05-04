EE. UU. entrega prisioneros iraníes a Pakistán en pleno cruce de amenazas sobre Ormuz

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Islamabad, 4 may (EFE).- Estados Unidos entregó a Pakistán a 22 marineros de un buque iraní incautado, un gesto diplomático que transcurre mientras Teherán evalúa una nueva propuesta de paz y Washington despliega a 15.000 militares para romper el bloqueo en el estrecho de Ormuz bajo amenaza de ataque.

Islamabad detalló, en un comunicado, que «como medida de fomento de la confianza por parte de los Estados Unidos de América, veintidós miembros de la tripulación retenidos a bordo del buque portacontenedores iraní incautado, ‘MV Touska’, han sido evacuados a Pakistán».

El documento precisa además los tiempos de la operación, indicando que «los individuos, que fueron trasladados a Pakistán anoche serán entregados a las autoridades iraníes hoy».

Sobre el destino de la embarcación retenida, el texto oficial informa que «el barco iraní también será trasladado a aguas territoriales paquistaníes para ser devuelto a sus propietarios originales después de las reparaciones necesarias».

Esta logística, de acuerdo con el Gobierno mediador, evidencia que «estos retornos se están coordinando en tándem con el apoyo tanto de la parte iraní como de la estadounidense».

Pese a que Pakistán subrayó que «acoge con satisfacción tales medidas de fomento de la confianza y continuará facilitando el diálogo y la diplomacia mientras prosiguen los esfuerzos de mediación en curso para la paz y la seguridad regionales», el frágil cese al fuego acordado el pasado 8 de abril se enfrenta a una ruptura inminente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que este lunes iniciará la operación ‘Proyecto Libertad’ para escoltar a los buques comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz, advirtiendo de que cualquier interferencia será respondida «con contundencia».

Según aseguró Trump, el plan movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

Irán, que mantiene cerrado este paso marítimo clave, calificó la maniobra de Washington como una violación directa de la tregua. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, las autoridades amenazaron con atacar a las fuerzas estadounidenses si intentan acceder al estrecho.

El conflicto estalló el pasado 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

Tras fracasar las primeras conversaciones de paz directas del más alto nivel celebradas en 47 años, la crisis mantiene paralizado el tráfico en Ormuz y ha provocado un bloqueo naval de represalia impuesto por Estados Unidos sobre los puertos de Irán. EFE

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