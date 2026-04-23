EE. UU. ofrece recompensas para desmantelar centros de ciberestafas en el Sudeste Asiático

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Washington, 23 abr (EFE).- La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves recompensas millonarias por información que permita desmantelar centros de ciberestafas en el Sudeste Asiático, a los que acusa de incrementar los fraudes contra ciudadanos estadounidenses.

El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta diez millones de dólares (8,5 millones de euros) por información que permita recuperar los fondos involucrados en lavado de dinero de un complejo de centros de estafa de Birmania llamado Tai Chang.

También proporciona una recompensa de hasta cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros) por información que conduzca al arresto de Daren Li, un ciudadano chino que fue condenado en California por lavado de dinero relacionado con centros de estafa del Sudeste Asiático pero que permanece prófugo de la Justicia.

A finales de 2025, Li escapó tras quitarse su tobillera electrónica, por lo que fue sentenciado en ausencia.

Li, que residió en China, Camboya y Emiratos Árabes Unidos, admitió haber estafado junto a sus cómplices 73,6 millones de dólares (62,8 millones de euros).

Asimismo este jueves, el Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras contra 28 individuos, incluido el senador camboyano Kok An, a los que acusa de participar en operaciones de cibestafa.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las organizaciones criminales con sede en el Sudeste Asiático están atacando cada vez más a los estadounidenses con estafas cibernéticas a gran escala.

En 2025, los estadounidenses perdieron más de 7.200 millones de dólares (6.152 millones de euros) por estos fraudes, según una estimación del Gobierno norteamericano. EFE

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