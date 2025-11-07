EE. UU. ordena la suspensión de lanzamientos espaciales comerciales en horario nocturno

1 minuto

Nueva York, 7 nov (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una orden para restringir los lanzamientos y reingresos de cohetes comerciales en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 hora local, a partir de este 7 de noviembre.

La orden tiene como objetivo «garantizar la seguridad de las aeronaves y la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo».

SpaceX tiene programados tres lanzamientos durante el horario restringido la próxima semana: dos desde Florida y uno desde California.

Las restricciones también podrían afectar el lanzamiento de una misión de la NASA para estudiar el campo magnético y la atmósfera de Marte.

El despegue de esta misión, bautizada ESCAPADE, está programado para las 14:45 hora del este desde Florida, horas antes de la restricción, pero, si se produce un retraso, podría quedar en tierra indefinidamente. EFE

