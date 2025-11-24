EE. UU. pide a la UE unas reglas digitales «equilibradas» para rebajar aranceles al acero

Bruselas, 24 nov (EFE).- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, pidió este lunes a la Unión Europea (UE) unas reglas digitales «equilibradas» antes de que Washington rebaje los aranceles al acero del club comunitario.

«Nuestra sugerencia es que la Unión Europea y sus ministros de Comercio consideren seriamente intentar analizar sus normas digitales, que intenten buscar un equilibrio, no descartarlas, pero encontrar el enfoque equilibrado para trabajar con nosotros», declaró Lutnick ante la prensa tras participar en la reunión de ministros de Comercio de la UE celebrada este lunes en Bruselas.

«Si logran ese enfoque equilibrado, que creo que pueden, entonces nosotros, juntos a ellos, abordaremos las cuestiones del acero y el aluminio», añadió. EFE

