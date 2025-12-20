EE. UU. propone negociaciones conjuntas con Ucrania, Rusia y quizás Europa, según Zelenski

Berlín, 20 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que Estados Unidos ha propuesto celebrar negociaciones de paz conjuntamente con representantes de Ucrania y Rusia y, posiblemente, de los países europeos.

«Estados Unidos dijo que mantendrá una reunión separada con representantes de Rusia y propuso el siguiente formato, según tengo entendido: Ucrania, Estados Unidos, los rusos y, dado que allí hay representantes de Europa, probablemente también Europa. ¿Por qué digo ‘probablemente’? Porque sería lógico celebrar una reunión conjunta de este tipo», dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en Kiev, citado por ‘Evropeiska Pravda’.

Sería conveniente celebrar una reunión conjunta de este tipo «cuanto tengamos claro el resultado potencial de la reunión que ya se celebró entre Estados Unidos y Ucrania», añadió.

«Entenderemos si hay algo positivo o no. Y lo entenderemos y partiremos precisamente de ahí», dijo.

Agregó que espera el informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, quien con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov, mantuvo el viernes en Estados Unidos una nueva ronda de contactos con estadounidenses y europeos, dentro de las negociaciones que impulsa Washington para poner fin a la guerra.

«Mi equipo se pondrá en contacto conmigo, así lo habíamos acordado, para informarme del resultado de la primera fase del diálogo, y entonces decidiremos cómo continuar», señaló, citado por ‘Ukrainska Pravda’, y agregó: «Tendré todos los detalles más tarde hoy.»

En tanto, el emisario del Kremlin Kiril Dmítriev confirmó este sábado que se encontraba de camino a Miami, donde tiene programada una reunión con representantes de la Casa Blanca acerca del plan de paz para Ucrania. EFE

