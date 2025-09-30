EE. UU. se suma a los países que contribuyen a la seguridad de la cumbre en Copenhague

2 minutos

Berlín, 30 sep (EFE).- EE. UU. se ha sumado a la lista de países que contribuirán a la seguridad de cara a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) de este miércoles y la reunión de la Comunidad Política Europea del jueves en Copenhague, en el contexto de los incidentes provocados por varios drones en aeropuertos e instalaciones militares la última semana.

«Estamos contentos y agradecidos por que Estados Unidos también apoye a Dinamarca con capacidades anti-drones en relación con la próxima cumbre», informó el Ministerio de Defensa danés.

«El apoyo estadounidense es expresión de la estrecha cooperación transatlántica, que también es fuerte a la hora de lidiar con ataques híbridos», añadió el Ministerio.

De esta manera, EE. UU. se une a Alemania, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia y Suecia, que ya habían anunciado el envío de fuerzas o equipos militares para garantizar la seguridad de la cumbre.

También Ucrania anunció este martes que mandaría a expertos anti-drones para dar apoyo al dispositivo de seguridad que protegerá al más de medio centenar de líderes políticos del continente que se darán cita en la capital danesa.

Las reuniones se producen con el trasfondo de los recientes avistamientos de drones, que obligaron a cerrar unas horas algunos aeropuertos, incluido el de Copenhague, por episodios que se han repetido durante la última semana.

Las autoridades danesas no han podido determinar aún quién está detrás de los incidentes, aunque hablan de «actor profesional» y de «ataque híbrido» y apuntan indirectamente hacia Rusia. EFE

