EE.UU aporta 20 millones $ a Bolivia para la lucha antidroga y contra el crimen organizado

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La Paz, 16 jun (EFE). – El Gobierno de Estados Unidos destinará 20 millones de dólares a Bolivia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en el marco de una Carta de Acuerdo suscrita entre ambos países para ampliar la cooperación bilateral, informó este martes la Cancillería boliviana.

El acuerdo fue firmado por el ministro boliviano de Exteriores, Fernando Aramayo, y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia.

La Cancillería indicó en un comunicado que los 20 millones de dólares serán destinados a la cooperación técnica, capacitación, equipamiento especializado para fortalecer a las instituciones bolivianas en seguridad pública, investigación criminal y combate al crimen organizado.

«Bolivia reafirma su compromiso con una cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la acción coordinada frente a los desafíos comunes de seguridad», agregó.

La ayuda se concreta en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras contra el Gobierno de Rodrigo Paz, impulsadas desde mayo pasado por organizaciones sindicales, campesinas y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia del mandatario.

Durante el conflicto, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, han expresado su respaldo a Paz, quien ha señalado que detrás de las protestas hay demandas legítimas de sectores sociales, pero también «intereses narcoterroristas» que están asociados al crimen organizado en Bolivia.

Ambos países han anunciado su intención de reanudar las relaciones diplomáticas rotas en 2008, tras la decisión de Evo Morales de expulsar al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, pero aún no han anunciado la designación de sus representantes a ese nivel.

Hace unos días, la embajada estadounidense en La Paz comunicó que Hevia finalizará próximamente su misión, tras casi tres años en La Paz, y será reemplazada por Erik Martini. EFE

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