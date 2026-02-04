EE.UU confirma ataques a posiciones de yihadistas Al Shabaab y Estado Islámico en Somalia

2 minutos

Nairobi, 4 feb (EFE).- El Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM) confirmó este miércoles que en las últimas semanas efectuó ataques aéreos contra posiciones de los grupos yihadistas Al Shabab y Estado Islámico (EI) en Somalia, en colaboración con el Gobierno Federal del país y sus Fuerzas Armadas.

Según un comunicado publicado en su página web, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra miembros de Al Shabab los días 21 y 22 de enero cerca de la localidad de Koday, situada a unos 100 kilómetros al sudoeste de la ciudad portuaria de Kismayo, en la región de Bajo Juba (sur).

El bombardeo contra el Estado Islámico tuvo lugar el 1 de febrero en los alrededores de los montes Golis, a unos 40 kilómetros al sudeste de la ciudad costera de Bosaso, situada en la costa del golfo de Adén y en el estado semiautónomo de Puntlandia.

AFRICOM no da detalles específicos sobre unidades y equipos implicados en los ataques para «garantizar la seguridad de las operaciones».

El mando de EE.UU. subrayó que continúa «tomando medidas para «degradar la capacidad» de Al Shabab y el EI de «amenazar al territorio estadounidense, a nuestras fuerzas y a nuestros ciudadanos en el extranjero».

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Por su parte, el Estado Islámico en Somalia ha expandido su influencia en los últimos años, especialmente en Puntlandia, donde combate tanto a las fuerzas de seguridad como a Al Shabab, su rival.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pmc/pa/jlp