EE.UU., Catar, Jordania, Arabia Saudí y EAU condenan los «injustificados» ataques de Irán

Nueva York, 1 mar (EFE).- Estados Unidos, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos condenaron este domingo en un comunicado conjunto los «injustificados» ataques de Irán contra algunos países de la región que Teherán lanzó en respuesta al operativo conjunto de EE.UU. e Israel.

«Estos ataques injustificados tuvieron como objetivo territorios soberanos, pusieron en peligro a la población civil y dañaron infraestructuras civiles», declararon en un comunicado firmado por estos gobiernos.

Los países firmantes cargaron contra Teherán por haber llevado a cabo bombardeos «indiscriminados y temerarios con misiles y drones» contra territorios de toda la región.

El grupo denunció que las acciones de Irán representan «una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples Estados y amenaza la estabilidad regional».

«Atacar a civiles y a países que no participan en hostilidades es un comportamiento imprudente y desestabilizador», aseveraron.

Los países aseguraron estar comprometidos «con la seguridad regional» y elogiaron su cooperación «en materia de defensa aérea y antimisiles» con la que, según dijeron, han evitado «pérdidas y destrucción mucho mayores».

«Nos mantenemos unidos en defensa de nuestros ciudadanos, nuestra soberanía y nuestro territorio, y reafirmamos nuestro derecho a la autodefensa ante estos ataques», advirtieron.

Estados Unidos e Israel iniciaron la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, le ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU e Israel han causado al menos 201 muertos y 747 heridos. Hasta la fecha, tres militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Irán ha respondido con bombardeos contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en países de la región.

Pese a que el nuevo liderazgo de iraní se ha mostrado dispuesto a hablar con el presidente Donald Trump, este aseguró que seguirán atacando «hasta que se alcancen todos los objetivos» y vaticino que podría durar hasta cuatro semanas. EFE

