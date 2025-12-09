EE.UU.: Testimonios y pruebas revelan crisis de derechos humanos y laborales en Nicaragua

San José, 9 dic (EFE).- Estados Unidos determinó que el Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha violado los derechos humanos y laborales de los nicaragüenses, incluyendo «confiscaciones arbitrarias» y la negación de ingreso a ciudadanos a su propio país, denunció este martes la embajada estadounidense en Managua.

«La investigación del Gobierno de los Estados Unidos sobre Nicaragua ha sacado a la luz patrones preocupantes que afectan a la población nicaragüense, especialmente en ámbitos críticos como los derechos humanos, los derechos laborales y el Estado de derecho», indicó la delegación diplomática en una declaración.

La embajada de EE.UU. compartió en sus redes sociales «testimonios de primera mano y pruebas descubiertas durante la investigación en la categoría del Estado de derecho, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedades y el desmantelamiento de instituciones democráticas que han erosionado las protecciones legales y la estabilidad de las familias y las empresas» en Nicaragua.

Actualmente el Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés), tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

Uno de los testimonios recogidos asegura que los inversionistas se enfrentan a confiscaciones debido a que los tribunales de justicia en Nicaragua son utilizados como armas de «opresión», y que los impuestos sirven para «extorsionar».

«Se violan los derechos laborales y se niega a los empleadores el derecho a organizarse», según ese testimonio.

Otro testimonio dice que «está totalmente a la discreción -a voluntad del régimen de Ortega- quien puede operar y quien no puede operar» en Nicaragua.

Un tercero dice lo siguiente sobre violación a los derechos humanos: «Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre, y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno» de Nicaragua.

Esos testimonios son publicados dos semanas después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país centroamericano, al igual que Cuba y Venezuela, ha sido tomada por «narcoterroristas».

Trump hizo esa afirmación el 28 de noviembre pasado en su red social Truth Social en donde anunció que indultaría al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de «enemigos de la humanidad», y que el Gobierno sandinista «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen». EFE

