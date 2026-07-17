EE.UU. aísla a sus cooperantes en un centro antiébola de Kenia tras su labor en la RDC

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(Actualiza con número de personas aisladas y declaraciones del presidente de la ONG Samaritan’s Purse)

Nairobi, 17 jul (EFE).- Un grupo de trabajadores humanitarios estadounidenses que participaban en la respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha sido puesto en cuarentena en Kenia tras las restricciones de viaje impuestas por Washington, informó este viernes el Departamento de Estado a EFE.

«Estadounidenses que se ofrecieron como voluntarios en la primera línea de la respuesta al ébola en la República Democrática del Congo se han trasladado voluntariamente a las instalaciones de Kenia para su monitoreo y aislamiento preventivo», indicó la diplomacia de EE.UU., que no detalló el número de cooperantes bajo aislamiento

El presidente de Samaritan’s Purse, Franklin Graham, confirmó no obstante a EFE que se trata de siete miembros de su equipo de respuesta ante desastres.

Según la cartera de Exteriores, todos los trabajadores humanitarios se encuentran asintomáticos y, hasta el momento, «no han dado positivo por ébola», por lo que el traslado autorizado por las autoridades kenianas se realizó de forma preventiva.

EFE intentó contactar con el Ministerio de Salud keniano, pero no obtuvo respuesta.

Los cooperantes pertenecen a la organización evangélica internacional Samaritan’s Purse, que colabora con el Departamento de Estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), después de que el brote de ébola fuera declarado el 15 de mayo pasado en el este congoleño.

«Para la Administración (de Donald) Trump, la seguridad de los estadounidenses es primordial», concluyó Washington.

Estos cooperantes son las primeras personas de las que se tiene constancia que guardan cuarentena en unas instalaciones que han generado una fuerte oposición en Kenia y que se encuentran en el centro de un litigio judicial en el que un tribunal ordenó suspender las obras.

Según detalló Graham, el Gobierno keniano mantendrá a los sanitarios aislados durante 21 días.

El director de la ONG precisó que el grupo se aloja en «grandes tiendas militares dentro de un área cercada con grava», duermen en catres de campaña y el Ejército estadounidense les proporciona la comida.

EE.UU. prometió 13,5 millones de dólares (11,6 millones de euros) al Gobierno keniano para levantar el centro antiébola en la base aérea de Nanyuki, con el objetivo de tratar a estadounidenses expuestos al virus, lo que causó el rechazo del sindicato de sanitarios y de las comunidades vecinas, que protestaron durante días frente a la base militar.

La nueva política de Washington establece que los ciudadanos estadounidenses que regresen de sitios donde se haya detectado el virus del ébola deben pasar obligatoriamente 21 días en un tercer país antes de ingresar a territorio estadounidense.

La RDC registra ya 2.124 casos confirmados de ébola y 828 muertes por este brote, según informó el Gobierno congoleño en su último boletín.

La epidemia se propagó también a la vecina Uganda, cuyas autoridades dieron de alta este pasado jueves al último paciente infectado tras registrar un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos provenientes de la RDC, y dos fallecimientos.

Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios, el periodo necesario para declarar el fin del brote. EFE

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