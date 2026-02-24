EE.UU. aborda un tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe

Washington, 24 feb (EFE).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

«Durante la noche fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)», reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video y fotos de la operación.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, «la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente (estadounidense Donald) Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó eludirla». EFE

