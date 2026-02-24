EE.UU. aborda un tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe

Washington, 24 feb (EFE).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

«Durante la noche fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)», reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video y fotos de la operación.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, «la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente (estadounidense Donald) Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó eludirla».

«Tres embarcaciones se pusieron a la fuga y ahora las tres han sido capturadas», insistió el Departamento de Guerra, que ya interceptó en el Índico al Aquila II y el Veronica III, también acusados por Washington de intentar huir tras violar su bloqueo de crudo en el Caribe.

El Bertha, identificado como un buque con bandera de las Islas Cook por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el cerco de EE.UU. en aguas caribeñas, según The New York Times.

La embarcación habría asumido el alias de ‘Ekta’ y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado en las costas de Nigeria, siguiendo el mismo procedimiento del Aquila II y el Veronica III para intentar burlar a las fuerzas estadounidenses, según publicó el diario neoyorquino en enero.

Desde diciembre de 2025 Estados Unidos aplica una «cuarentena» marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operation Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado casi una decena de buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba.

«Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo», recordó hoy el Pentágono. EFE

