EE.UU. acaba una operación de dos semanas de ataques contra el Estado Islámico en Somalia

Nairobi, 26 ago (EFE).- El Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM) informó este martes de la conclusión de una operación de dos semanas de ataques contra la filial del Estado Islámico (EI) en Somalia, sin facilitar datos de posibles víctimas.

En un breve comunicado difundido en su cuenta de la red social X, AFRICOM confirmó que, «en coordinación con el Gobierno Federal de Somalia, concluyó una operación de dos semanas contra EI-Somalia en la región de Puntlandia», estado semiautónomo del norte del país.

Los ataques se centraron en «los refugios de los líderes en las montañas de Golis», precisó el mando militar estadounidense, que no aportó más detalles.

«Estos ataques letales demuestran nuestra determinación y compromiso para garantizar que los estadounidenses y nuestros socios permanezcan a salvo de la amenaza del terrorismo global», aseguró el nuevo comandante de AFRICOM, general Dagvin Anderson, quien asumió el cargo el pasado 15 de agosto.

El EI en Somalia ha expandido su influencia en los últimos años, especialmente en Puntlandia, donde combate tanto a las fuerzas de seguridad como a su grupo rival, Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

