EE.UU. aclara que los aranceles a los semiconductores no son parte del acuerdo con Seúl

2 minutos

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aclaró este jueves que los aranceles a los semiconductores no forman parte del acuerdo comercial con Corea del Sur anunciado la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Los aranceles a Corea (del Sur) se establecerán así: 15 % de aranceles recíprocos para la economía coreana; automóviles y autopartes también tendrán un 15 %; los aranceles a los semiconductores no son parte de este acuerdo», detalló Lutnick en la red social X.

EE.UU. y Corea del Sur se pusieron ayer de acuerdo en la forma de financiar la inversión de 350.000 millones de dólares (unos 301.238 millones de euros) que el país asiático se comprometió a realizar en EE.UU. para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %, después de que Trump se reuniera con Lee en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que acoge la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Kim Yong-beom, el jefe de Gabinete surcoreano para asuntos políticos, precisó que Seúl accedió a que 200.000 millones en inversiones sean pagados en efectivo, con un límite anual de 20.000 millones por año.

El responsable también detalló que los aranceles a los semiconductores se establecerán «en un nivel comparable al aplicado a Taiwán, asegurando que Corea no está en desventaja frente a su principal competidor», recogió por su parte el diario The Korea Times.

La bilateral entre Lee y Trump estaba rodeada de escepticismo sobre su capacidad de arrojar resultados concretos, ya que ambos países diferían sobre la proporción de la inversión en efectivo exigida por EE.UU.

Tump llegó el miércoles a Corea del Sur como última escala de su gira asiática, para reunirse este jueves en la ciudad surcoreana de Busan con el presidente chino, Xi Jinping, en el primer encuentro entre ambos desde que el republicano volvió a la Casa Blanca en enero. EFE

