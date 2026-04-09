EE.UU. acogerá las negociaciones entre Israel y el Líbano para un alto el fuego

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Washington, 9 abr (EFE).- Estados Unidos acogerá la próxima semana el inicio de negociaciones directas entre Israel y el Líbano para un alto el fuego, en un proceso independiente de las conversaciones de paz con Irán previstas en Pakistán.

«Podemos confirmar que el Departamento organizará una reunión la próxima semana para abordar las negociaciones en curso sobre el alto el fuego con Israel y el Líbano», declaró a EFE un funcionario del Departamento de Estado, sin precisar la fecha exacta. EFE

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