EE.UU. acogerá una cumbre ministerial para combatir el «auge» del terrorismo de izquierdas

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Washington, 15 jul (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será el anfitrión de una reunión ministerial que se celebrará este jueves en Washington para abordar lo que la Administración de Donald Trump considera un «auge» del terrorismo de izquierda en distintas partes del mundo.

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que el encuentro buscará impulsar «una acción conjunta más contundente» para corregir «las deficiencias que los terroristas siguen aprovechando».

Por el momento, el Gobierno estadounidense no ha informado de qué países participarán en la reunión ni qué ministros asistirán al encuentro.

Según Washington, el «terrorismo de extrema izquierda está resurgiendo», manifestándose en actos terroristas violentos en el continente americano, Europa, Asia y otras regiones del mundo.

La Administración estadounidense sostiene que esta amenaza ha sido «subestimada» durante demasiado tiempo por la comunidad internacional en su estrategia de lucha contra el terrorismo.

El Gobierno de Trump ha designado como organizaciones terroristas a los movimientos de izquierda Antifa Ost, Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria.

Además, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita desarticular las redes de financiación de esas organizaciones. EFE

er/ajs