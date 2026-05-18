EE.UU. activa asistencia humanitaria y financiera por el brote de ébola en África

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Washington, 18 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos activó este lunes un amplio dispositivo interinstitucional para responder al brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo y Uganda, con el objetivo de contener la propagación del virus y reducir el riesgo de expansión internacional.

El Departamento de Estado informó que, en las primeras 24 horas tras la confirmación de casos, se puso en marcha una célula de coordinación en Washington, junto con un sistema de gestión de incidentes que integra a varias agencias federales.

En el ámbito financiero, Estados Unidos anunció la movilización inicial de trece millones de dólares para apoyar la respuesta inmediata en los países afectados, añade la misma fuente.

Estos fondos se destinarán a vigilancia epidemiológica, fortalecimiento de laboratorios, comunicación de riesgos y mejora de la capacidad de atención clínica, además de complementar programas bilaterales ya existentes.

El anuncio llegó luego de que un ciudadano estadounidense contrajera ébola en la República Democrática del Congo. En paralelo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que el paciente será trasladado a Alemania para recibir tratamiento especializado.

Además, las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una orden temporal para prohibir el ingreso de personas procedentes de los países afectados por la epidemia en los últimos veintiún días.

El Gobierno estadounidense subrayó que mantiene coordinación con Naciones Unidas y socios internacionales para garantizar una respuesta conjunta.

Según el Departamento de Estado, el país continuará apoyando los esfuerzos globales para contener el brote y proteger tanto a las comunidades afectadas como a la población estadounidense.

El brote de ébola ha causado ya 88 muertos en la República Democrática del Congo, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que se destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un fallecido- y Sudán del Sur un caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña. EFE

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