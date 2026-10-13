EE.UU. acusa a empleado de OpenAI de ocultar grabadora en sala de reuniones ejecutiva

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Nueva York, 13 oct (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó este martes una acusación penal contra un empleado de OpenAI, de nacionalidad saudí, por presuntamente instalar una grabadora oculta en una sala de reuniones ejecutiva.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó en un comunicado que el acusado, Abdulrahman Alfozan, de 35 años, escondió el dispositivo en un edificio de OpenAI en San Francisco para captar «comunicaciones sensibles sobre tecnología de ‘super inteligencia'».

Alfozan, que trabajaba como ingeniero en OpenAI desde julio de 2025 y ha sido despedido tras el incidente, supuestamente instaló el dispositivo el pasado 28 de septiembre, fue arrestado el 9 de octubre y compareció este martes ante un tribunal federal.

De acuerdo con la denuncia del 30 de septiembre, el personal de OpenAI descubrió un dispositivo con contenido cifrado envuelto en papel higiénico y conectado a un puerto USB en la parte posterior de un televisor dentro de la sala de reuniones.

Las reuniones de la sala, a la que no tenía acceso el acusado, «incluían con frecuencia conversaciones sobre información técnica, comercial y estratégica altamente confidencial», como «investigaciones de propiedad exclusiva de la empresa, planes de productos y oportunidades de desarrollo de negocios», indica.

También se solía hablar de «información no pública sobre los avances técnicos y las decisiones estratégicas de OpenAI, sus capacidades, prioridades, interacciones con el Gobierno y relaciones comerciales».

El 5 de octubre, días después de hallar el dispositivo oculto, el personal de seguridad de OpenAI encontró una bolsa supuestamente perteneciente a Alfozan, que contenía su billetera, un documento de identidad y un segundo dispositivo de grabación.

El hombre fue captado por cámaras de seguridad merodeando la sala y posteriormente la televisión de su interior en la que estaba instalado el dispositivo.

Según la denuncia, un chatbot asociado a la esposa del acusado recibió preguntas sobre grabaciones de audio, con datos específicos del dispositivo hallado.

OpenAI divulgó en la red social X que, tras detectar un «sofisticado dispositivo» en la sala, usó sus modelos de inteligencia artificial (IA) para entenderlo, determinar su origen e identificar «que un empleado en concreto lo había colocado unos días antes».

«Por el momento, no tenemos indicios de que esta persona haya accedido de forma indebida a los pesos de los modelos, al código fuente o a los datos de los clientes, ni de que los haya extraído. El empleado fue despedido», detalló la empresa.

El Departamento de Justicia no divulgó los cargos contra Alfozan y señaló que «el proceso penal se lleva a cabo en apoyo del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 11 (NSPM-11), diseñado para respaldar la superioridad estadounidense en tecnología de super inteligencia».

Asimismo, divulgó que el FBI está investigando el caso.

Si el hombre es declarado culpable, afronta un máximo de 5 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, seguidos de tres años de libertad vigilada, indica la nota. EFE

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