EE.UU. acusa a España de «facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa»

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Washington, 31 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos acusó este viernes al de España de «facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa» tras la crisis en Ceuta, donde miles de personas provenientes de Marruecos cruzaron la frontera de forma irregular hacia esa ciudad española.

«Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa», declaró el Departamento de Estado en un mensaje en la red social X en el que evita cualquier referencia a Marruecos, aliado de Estados Unidos.

El Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos está «al lado del pueblo español, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos».

El mensaje agrega que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está «considerando acciones para defender a los estadounidenses dentro del país y en el extranjero de esta amenaza» y ofrece ayuda a las naciones europeas que «consideren opciones similares».

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 57 muertos.

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 37.500 de las aproximadamente 50.000 personas que cruzaron la frontera.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un «ataque» y «una violación de la integridad territorial de España».

Durante una reunión con su gabinete en la residencia oficial de Camp David, Trump calificó de «invasión» la crisis en Ceuta y aseguró que España «no sabe» cómo responder.

Trump, quien mantiene unas relaciones tensas con el Gobierno español, advirtió además de que Estados Unidos tendrá una situación «peor» que la de Ceuta si la oposición demócrata gana las elecciones legislativas del próximo noviembre. EFE

er/fpa