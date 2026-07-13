EE.UU. acusa a Irán ante la ONU de usar vuelos para enviar expertos militares a los hutíes

Compartir

3 minutos

Naciones Unidas, 13 jul (EFE).- Estados Unidos acusó este lunes a Irán ante la ONU de utilizar un vuelo con destino a Yemen para trasladar personal de la Guardia Revolucionaria, incluidos expertos en drones y misiles, para «reforzar las capacidades militares de los rebeldes hutíes».

Durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Yemen, la representante adjunta estadounidense, Tammy Bruce, afirmó que un vuelo iraní procedente de Teherán llegó el pasado 3 de julio al aeropuerto de Saná, bajo control de los hutíes, y que fue utilizado para transportar personal de la Guardia Revolucionaria.

Según Washington, el traslado se realizó «bajo la apariencia» de llevar a funcionarios hutíes que acudían al funeral del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí.

«El verdadero propósito del vuelo del 3 de julio fue transportar personal de la Guardia Revolucionaria, incluidos expertos en drones y misiles, para apoyar el terrorismo hutí», afirmó Bruce.

«Este tipo de apoyo permite a los hutíes aterrorizar al pueblo yemení y amenazar la libertad de navegación en el mar Rojo y otras vías marítimas», añadió.

La diplomática recordó que el Consejo de Seguridad mantiene un embargo de armas contra los hutíes que prohíbe el suministro de armas, asistencia técnica o apoyo militar al grupo.

La representante también denunció que otro vuelo iraní entró este lunes en Yemen pese a las instrucciones del Gobierno yemení reconocido internacionalmente para que no lo hiciera, y acusó a Teherán de ignorar la soberanía del país y las decisiones del Consejo.

«Estados Unidos está junto a sus socios del Golfo y al Gobierno de Yemen frente a la amenaza terrorista hutí respaldada por Irán», afirmó.

Al margen, Bruce acusó a Irán de lanzar ataques contra Baréin, Jordania, Kuwait, Omán, Catar y Emiratos Árabes Unidos en la última semana, y dijo que estos «suponen una amenaza para la navegación marítima en la región».

«Estas acciones contradicen el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán en mayo, por el que EE. UU. suspendía sus operaciones militares mientras Irán se comprometía a abstenerse de amenazas y del uso de la fuerza», dijo.

La reunión se celebró después de que los hutíes anunciaran ataques con misiles balísticos contra Arabia Saudí, que fueron interceptados, según informó el subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Asia y el Pacífico, Khaled Khiari.

Khiari señaló que el 3 de julio un avión iraní viajó de Teherán a Saná y que otro vuelo iraní llegó este lunes al aeropuerto de Al Hudeida, después de que se registraran ataques contra la pista del aeropuerto de la capital yemení, que los hutíes atribuyeron a Arabia Saudí. EFE

jco/asg/jrh

(foto) (video)