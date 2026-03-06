EE.UU. acusa a Irán de atacar con drones varios barrios residenciales en Baréin

2 minutos

Miami (EE.UU.), 6 mar (EFE).- Estados Unidos acusó este viernes a Irán de lanzar anoche siete drones contra barrios residenciales en Baréin, en el marco de los bombardeos iraníes contra otros Estados de Oriente Medio desde el inicio del conflicto.

«Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta», dijo en un comunicado el comandante del Comando Central de EE.UU. (Centcom), Brad Cooper.

«Continuaremos trabajando con los socios regionales para abordar esta amenaza contra personas inocentes en toda la región», agregó.

Según datos del Comando Central, a cargo de las operaciones del Ejército estadounidense en Oriente Medio, Irán ha atacado doce países desde el pasado sábado, día en que comenzaron los bombardeos de EE.UU. e Israel contra ese país, cuyo líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, murió en uno de ellos.

Baréin, un pequeño estado insular que alberga la principal base naval estadounidense en el golfo Pérsico, está siendo objeto de los bombardeos iraníes contra objetivos militares de Estados Unidos en ese país.

Sin embargo, las autoridades también han reportado impactos de misiles iraníes contra infraestructura civil.

Un misil procedente de Irán impactó el jueves la refinería de la compañía nacional de petróleo de Baréin, BAPCO Energies, lo que desencadenó un incendio que acabó siendo contenido, según fuentes oficiales de ese estado.

Baréin es un pequeño estado de mayoría chií pero gobernado por una monarquía suní y en donde se han producido manifestaciones de rechazo a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y en particular a la muerte de Jameneí. EFE

hbc/ims/fpa