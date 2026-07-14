EE.UU. acusa a tres rusos de operar una red que facilitó ciberataques millonarios

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Washington, 14 jul (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos contra tres ciudadanos rusos acusados de dirigir una red de ciberdelincuencia que habría realizado ataques informáticos contra hospitales, escuelas, bancos y otras entidades estadounidenses, provocando pérdidas estimadas en 62 millones de dólares.

La acusación identifica a Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin y Yulia Pankova como directores de Media Land, una empresa con sede en San Petersburgo que presuntamente ofrecía servicios de ‘bulletproof hosting’, una infraestructura de internet diseñada para proteger de la acción de las autoridades a grupos dedicados al ‘ransomware’, el robo de datos y otras actividades ilícitas.

Los tres imputados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Según el Departamento de Justicia, Media Land habría prestado apoyo durante años a numerosas organizaciones criminales responsables de ataques contra decenas de víctimas en Estados Unidos y otros países.

Como parte de la investigación, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar o localizar a la empresa y a sus principales responsables.

El FBI aseguró que la desarticulación de esta infraestructura busca debilitar uno de los pilares que sostienen las operaciones del cibercrimen internacional.

Brett Leatherman, director adjunto de la división cibernética de la agencia, afirmó que las autoridades seguirán vigilando el posible traslado de los delincuentes a otros proveedores similares para continuar sus actividades.

La imputación se produce en medio de una serie de acciones coordinadas de Estados Unidos y sus aliados contra operaciones cibernéticas atribuidas a actores rusos.

En los últimos días, el Reino Unido, la Unión Europea y los servicios de inteligencia de Países Bajos también denunciaron presuntas actividades de espionaje y ciberataques vinculados a Rusia contra infraestructuras críticas y objetivos relacionados con la guerra en Ucrania.EFE

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