EE.UU. advierte a cárteles mexicanos de «graves consecuencias» si hieren a sus ciudadanos

1 minuto

Washington, 24 feb (EFE).- La Casa Blanca confirmó este martes que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y advirtió a los cárteles sobre las «graves consecuencias» de herir a ciudadanos de EE.UU.

«En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo», dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. EFE

