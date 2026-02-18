EE.UU. advierte a Cuba que debe realizar «drásticos cambios muy pronto»

1 minuto

Washington, 18 feb (EFE).- La Administración Trump advirtió hoy al gobierno cubano que debe abordar «drásticos cambios muy pronto» y que está pendiente de qué decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

«Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto», aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. EFE

