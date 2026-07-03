EE.UU. advierte de tormentas en Miami que podrían afectar el partido Argentina-Cabo Verde

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Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Autoridades meteorológicas de EE.UU. advirtieron de que para la tarde y la noche de este viernes se esperan en Miami tormentas dispersas, con ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y lluvias intensas, condiciones que podrían afectar el desarrollo del partido entre Argentina y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium.

Aunque se prevé que los fenómenos sean localizados, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que la presencia de rayos podría obligar a suspender temporalmente las actividades deportivas al aire libre, de acuerdo con los protocolos de seguridad.

El partido, que definirá un cupo en los octavos de final del Mundial 2026, está previsto para comenzar a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el área metropolitana del condado Miami-Dade, en la ciudad de Miami Gardens.

Aunque la llegada de los hinchas ha trascurrido sin problemas en medio del calor y la humedad, la sede del NWS en el sur de Florida prevé la formación de tormentas eléctricas en distintos puntos del área metropolitana durante la tarde, con riesgo de lluvias intensas, ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica.

La jornada, detalló la agencia federal, estará marcada por intervalos de sol y nubes, un ambiente muy húmedo y una temperatura máxima cercana a los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit), dentro del patrón típico del verano en el sur de Florida, caracterizado por el desarrollo de tormentas durante las horas de la tarde y la noche. EFE

ims/gad