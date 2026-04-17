EE.UU. advierte represalias a Perú «si negocia con mala fe», en medio de compra de aviones

1 minuto

Lima, 17 abr (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, lanzó este viernes una advertencia al Gobierno peruano al señalar que usará «todas las herramientas disponibles si negocian con mala fe con EE.UU.», después de que el presidente interino, José María Balcázar, anunciara que prefiere dejar la decisión de la compra de aviones de combate al siguiente presidente que salga elegido de las elecciones actualmente en marcha.

«Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región», manifestó Navarro en un mensaje publicado en la red social X.

El embajador estadounidense publicó esta advertencia horas después de que Balcázar anunciara en una entrevista radial su intención de dejar a su sucesor la decisión de la compra de aviones de combate, en un proceso donde Perú había presupuestado 3.500 millones de dólares para la adquisición de veinticuatro unidades. EFE

fgg/mmr/nvm