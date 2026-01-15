EE.UU. afirma en la ONU que «todas las opciones están sobre la mesa» en Irán

1 minuto

Naciones Unidas, 15 ene (EFE).- El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad que «todas las opciones están sobre la mesa» para «detener la masacre» en las protestas antigubernamentales en Irán, en las que han muerto más de 3.000 personas, según cifras de organizaciones.

«El presidente (Donald) Trump es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería entenderlo mejor que los líderes del régimen iraní», aseveró Waltz en una sesión del Consejo convocada por Estados Unidos.

asg/ecs/gpv

(foto)