EE.UU. afirma haber atacado más de 10.000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra

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Washington, 25 mar (EFE).- El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, aseguró este miércoles que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares en Irán desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, en una nueva actualización sobre el desarrollo de la guerra.

En un mensaje en video de tres minutos, Cooper indicó que los bombardeos han dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones iraníes dedicadas a la producción de misiles, drones y armamento naval, así como parte significativa de sus astilleros.

El alto mando sostuvo que estas operaciones han reducido de forma considerable la capacidad militar de Irán en varios frentes estratégicos, aunque no ofreció detalles específicos sobre la localización de los ataques ni sobre el estado actual de las fuerzas iraníes.

Cooper tampoco precisó cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto, en medio de la creciente incertidumbre sobre la evolución de la ofensiva y sus posibles implicaciones en la región de Oriente Medio.

Asimismo, el almirante evitó referirse a nuevos esfuerzos para reabrir completamente el estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio energético mundial, que Irán mantiene de facto cerrada a la mayor parte del tráfico marítimo comercial.

La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo. EFE

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