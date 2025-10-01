The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU. afirma que negó visas a funcionarios públicos cubanos por «seguridad nacional»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Habana, 1 oct (EFE).- Estados Unidos confirmó este miércoles que por motivos de «seguridad nacional» negó la visa a varios funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba que querían acudir a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo por escrito a una pregunta de EFE que “las restricciones de viaje impuestas a los representantes de la dictadura cubana protegen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Sin embargo, el Departamento de Estado precisó también que “ninguna restricción impidió que los representantes del régimen ilegítimo cubano que trabajan en su embajada (en Estados Unidos) asistieran a la reunión de la OPS”.

La víspera el Gobierno cubano denunció que Washington había negado la visa a un grupo de funcionarios del Minsap que la solicitaron en La Habana para participar en una reunión de la OPS y el permiso de traslado a los que ya estaban en Nueva York -con motivo de la Asamblea General de la ONU-.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, publicó unas declaraciones de la viceministra primera del Minsap, Tania Margarita Cruz, quien aseguró que Washington “se aprovechó de la necesidad de un permiso de traslado para impedir” que ella participara “como jefa de la delegación cubana” en el encuentro de la OPS.

“También impidió la participación de los demás miembros de la delegación que no recibieron su visa en La Habana”, afirmó Cruz desde Nueva York.

Cruz indicó que “miles de médicos y profesionales cubanos han prestado y prestan servicios de atención médica en la mayoría de los países del área; además, se han formado en Cuba miles de médicos, licenciados y técnicos de la salud procedentes de las naciones latinoamericanas y caribeñas, así como de Estados Unidos”.

La actual administración estadounidense considera que las misiones de médicos cubanos en el extranjero son “un caso indiscutible de trabajo forzado”. Por ello mantiene a Cuba en su “lista negra” de países que no cumplen con los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas.

También ha impuesto una restricción de visados a los implicados en “explotación laboral” de trabajadores cubanos en el extranjero, categoría en la que incluyó a las misiones médicas. EFE

lbp/jpm/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR