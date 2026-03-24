EE.UU. agradece a Kenia su condena de los ataques iraníes contra países de Oriente Medio

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Nairobi, 24 mar (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, agradeció al presidente de Kenia, William Ruto, cuyo país es un gran aliado de Washington en África, su condena de los ataques de Irán contra naciones del golfo Pérsico en represalia por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

En una llamada telefónica, Rubio «agradeció al presidente Ruto su condena pública de la agresión iraní contra los Estados del Golfo y abordó los objetivos de la operación Furia Épica», como ha bautizado EE.UU. a su campaña militar iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado que recoge este martes la prensa keniana.

Durante la conversación, ambos dirigentes abordaron, asimismo, «cuestiones de cooperación bilateral y seguridad regional».

Rubio, añadió, «también expresó su gratitud por las importantes contribuciones de Kenia a la paz y la seguridad en Haití y el compromiso de Kenia de garantizar una transición fluida hacia la Fuerza de Eliminación de las Pandillas (GSF)».

La pasada semana, regresaron a Nairobi 215 policías kenianos desplegados en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia y reemplazada ahora por la GSF, que, como el primer dispositivo, también cuenta con respaldo de la ONU y busca ayudar a la Policía haitiana a combatir a las bandas armadas que controlan amplias zonas del país.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Ruto y Rubio también hablaron sobre oportunidades comerciales y sobre cómo «seguir fortaleciendo» la «duradera asociación» entre ambos países. EFE

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