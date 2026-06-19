EE.UU. alerta a ASML por posible máquina para chips en China, según Bloomberg

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Washington, 19 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos trasladó a la empresa neerlandesa ASML su preocupación por la posibilidad de que una de sus máquinas más avanzadas para fabricar semiconductores haya llegado a China, informó este viernes Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Según Bloomberg, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, expresó esa preocupación a altos directivos de ASML durante una serie de reuniones recientes.

La inquietud se centra en un equipo de litografía por ultravioleta extremo (EUV), considerado esencial para fabricar los semiconductores más avanzados y cuya exportación a China está vetada por los controles impuestos por Washington con el respaldo de Países Bajos.

ASML rechazó esa posibilidad y aseguró que nunca ha enviado una máquina EUV a China ni componentes específicamente diseñados para ese tipo de sistemas.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa recordó que estos equipos, de unas 180 toneladas, requieren instalación y mantenimiento permanente por parte de sus propios ingenieros, por lo que considera altamente improbable que uno haya llegado al país asiático sin su conocimiento.

Ni el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Casa Blanca ni ASML realizaron comentarios adicionales sobre la información de Bloomberg.

El reporte se conoce en un contexto de crecientes restricciones estadounidenses destinadas a impedir que China acceda a tecnología de vanguardia para la fabricación de chips.

La preocupación de Washington también surge meses después de que Reuters informara de que un grupo de antiguos ingenieros de ASML participó en el desarrollo de un prototipo chino de máquina EUV, un proyecto estratégico con el que Pekín busca reducir su dependencia de la tecnología occidental.

Hasta el momento no existe confirmación pública de que una máquina EUV comercial de ASML haya sido exportada o introducida en China en violación de las restricciones internacionales. EFE

dte/rrt