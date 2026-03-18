EE.UU. alerta sobre cambio en postura de Japón hacia Taiwán antes de visita de Takaichi

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Washington, 18 mar (EFE).- La inteligencia estadounidense considera que los recientes comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán representan «un cambio significativo para un líder japonés», y monitorean de cerca su impacto en la seguridad regional, a solo un día de su llegada a Washington.

Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI), Takaichi afirmó que una crisis en Taiwán podría constituir una situación que amenaza la supervivencia de Japón.

El informe, publicado este miércoles, señala que, aunque Tokio no ha modificado formalmente su política hacia Taiwán, «el lenguaje de un primer ministro japonés sobre la defensa frente a un posible conflicto ha sido interpretado como un cambio importante por la comunidad de inteligencia de EE.UU.»

Esto refleja que Washington percibe un giro significativo en la postura japonesa respecto a la seguridad en el Indo-Pacífico.

La conservadora Takaichi llega a la Casa Blanca para mantener una cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por la petición del mandatario a sus aliados de enviar buques de guerra que protejan el estrecho de Ormuz, en el marco de su ofensiva contra Irán.

La visita de Takaichi a Washington, incluirá reuniones con altos funcionarios para abordar cooperación militar, seguridad regional y estrategia frente a China.

El informe enfatiza que la forma en que Japón conceptualiza su defensa frente a un posible conflicto en Taiwán «es un factor determinante en la dinámica regional de seguridad».

Históricamente, Japón ha mantenido una postura ambigua frente a Taiwán, evitando comprometerse públicamente a intervenir en caso de un conflicto con China, mientras coordina su seguridad con Estados Unidos y busca no provocar cambios unilaterales en el statu quo regional. EFE

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