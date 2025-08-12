EE.UU. alerta sobre el deterioro «significativo» de los derechos humanos en Venezuela

Washington, 12 ago (EFE).- Estados Unidos alertó este martes de que la situación de derechos humanos en Venezuela «empeoró significativamente», particularmente tras las disputadas elecciones presidenciales de 2024, cuando se evidenciaron «graves abusos» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

En su informe anual de Derechos Humanos, el Departamento de Estado registra «reportes fidedignos» de que el año pasado en el país suramericano se realizaron ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, represión transnacional contra extranjeros y el «reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados».

El primero de estos reportes realizado por la nueva Administración de Donald Trump también documenta «graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa» que incluyen violencia, amenazas y arrestos contra periodistas, la «presencia significativa» del trabajo infantil y redes criminales de trata de personas, contra lo que no se han tomado medidas.

En el caso de Cuba, estrecho aliado de Caracas, el informe estadounidense no registra cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la isla, donde Washington denuncia problemas similares a los de Venezuela, junto a informes de «trabajo forzoso auspiciado por el Estado» y «restricciones a la libertad religiosa». EFE

