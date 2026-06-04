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EE.UU. amenaza con retirar a visas a quienes manipulen las elecciones en Colombia

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Washington, 4 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar las visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio.

«Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias», expresó en redes sociales el vicesecretario de Estado, Christopher Landau. EFE

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