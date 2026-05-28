EE.UU. amenaza con sanciones a Omán si cobra peajes con Irán en el estrecho de Ormuz

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Washington, 28 may (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó este jueves con sanciones contra Omán, aliado de Washington, si ese país se suma a Irán en el cobro de peajes para transitar a través del estrecho de Ormuz.

Así lo afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la red social X, después de que informaciones de prensa apuntaran a que Omán estaría trabajando con Irán para cobrar conjuntamente un peaje a los buques que transiten por ese estrecho clave para el comercio mundial de crudo.

«El Gobierno de Estados Unidos no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz», advirtió Bessent.

«Omán, en particular, debería saber que el Departamento del Tesoro tomará medidas agresivas contra cualquier actor involucrado -directa o indirectamente- en facilitar peajes en el estrecho y será sancionado cualquier socio dispuesto a ello», agregó.

El secretario insistió en que «todas las naciones deberían rechazar de plano cualquier esfuerzo de Irán por interrumpir el libre flujo del comercio».

Preguntado al respecto el miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que Estados Unidos no permitirá que ningún país controle el estrecho, al afirmar que son «aguas internacionales», y amenazó con «hacer volar por los aires» a Omán si lo intenta.

A pesar de estas advertencias, Estados Unidos e Irán han intensificado en las últimas semanas los contactos, a través de la mediación de Pakistán, para poner fin a la guerra iniciada en febrero.

Los negociadores de ambos países habrían alcanzado ya un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, que estaría pendiente de la aprobación definitiva de Trump, según informó este jueves el diario digital estadounidense Axios. EFE

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