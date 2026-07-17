EE.UU. anuncia cooperación Irak-Siria para reconstruir oleoducto que conecta ambos países

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Washington, 17 jul (EFE).- Estados Unidos (EE.UU.) anunció este viernes la cooperación entre el Gobierno de la República de Irak y el Gobierno de la República Árabe Siria para la rehabilitación y reconstrucción del oleoducto entre los dos países árabes.

«Estados Unidos celebra la intención del Gobierno de la República de Irak y del Gobierno de la República Árabe Siria de impulsar la rehabilitación y reconstrucción del oleoducto Irak-Siria como un proyecto de infraestructura prioritario de importancia estratégica bilateral y regional», señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

En la misma nota, se afirma que el anuncio «marca un hito importante para la región y para las relaciones entre Siria e Irak».

El Departamento de Estado asegura que «ambos países reconocen el objetivo estratégico de restablecer un corredor energético crucial que conecte la producción petrolera iraquí con los mercados de exportación del Mediterráneo y otros destinos».

Este anuncio llega en un momento delicado para el flujo de petróleo en Oriente Medio como consecuencia de la guerra de Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, y que ha complicado el paso de buques por el Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos declaró este viernes que «acoge con beneplácito la participación de un consorcio internacional» para ejecutar este proyecto y que, una vez rehabilitado, «tendrá una capacidad inicial de transporte de dos millones de barriles diarios de petróleo crudo».

El objetivo de recuperar el oleoducto, según Estados Unidos, es «crear un marco legal» para promover «la seguridad y la estabilidad». EFE

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