EE.UU. anuncia nueva ronda de negociación comercial con China los próximos días en Madrid

Shanghái/Washington, 12 sep (EFE).- China y Estados Unidos celebrarán en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales en Madrid, en la que tratarán también asuntos como TikTok o la cooperación sobre redes de lavado de dinero.

En un comunicado publicado en su página web, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que su secretario, Scott Bessent, viajará entre este viernes, 12 de septiembre, y el próximo jueves 18 a España y Reino Unido.

Durante su estancia en España, Bessent se reunirá con «altos emisarios» de China, incluyendo al vice primer ministro He Lifeng, el jefe del equipo negociador del país asiático durante las anteriores rondas de contactos que ambas potencias han celebrado en Ginebra, Londres o Estocolmo para buscar un acuerdo comercial. EFE

