EE.UU. anuncia un acuerdo de trasvase de agua con México tras meses de disputa

Washington, 3 feb (EFE).- Estados Unidos anunció este martes un acuerdo por el que México se compromete a realizar entregas de agua al país, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, y tras presiones del presidente, Donald Trump, quien amenazó con aumentar los aranceles hacia el país latinoamericano por incumplimiento del mismo.

«México se comprometió a entregar un mínimo de 350.000 acres-pie de agua (431,7 millones de metros cúbicos) por año a Estados Unidos durante el ciclo de cinco años, brindando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande», detallaron los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos. EFE

