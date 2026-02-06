EE.UU. apoya el acuerdo británico para entregar las Chagos a Mauricio

Londres, 6 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado el acuerdo británico para entregar la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio y arrendar la base militar en la isla de Diego García, según pudo saber este viernes la BBC.

El apoyo se conoció después de que el pasado enero Trump criticase el acuerdo, que calificó como «acto de gran estupidez» y opinó que se trataba de una debilidad por parte del Reino Unido, algo que fue bien recibido por los partidos de derecha -Conservador y Reform UK-.

El pacto, considerado histórico, se anunció en octubre de 2024 y fue firmado como tratado en mayo del año pasado. Según sus detalles, el Reino Unido reconoce la soberanía de Mauricio sobre Chagos, incluyendo Diego García, isla que mantendrá el control operativo y administrativo de la base militar británico-estadounidense durante un periodo inicial de 99 años, que podrá ser renovable.

En un comunicado divulgado anoche, la residencia oficial de Downing Street informó de que el primer ministro británico, Keir Starmer, y Trump hablaron ayer por teléfono y acordaron «seguir trabajando estrechamente para garantizar el futuro funcionamiento» de la base militar británico-estadounidense.

«Refiriéndose a Diego García y al acuerdo alcanzado por el Reino Unido para mantener el control de la base militar estadounidense-británica con el fin de proteger la seguridad nacional, los líderes reconocieron su importancia estratégica», indicó la nota.

El valor total del acuerdo está estimado en 3.400 millones de libras (3.944 millones de euros). La legislación para ratificar el acuerdo de Chagos está actualmente en proceso parlamentario en el Reino Unido. EFE

