EE.UU. aprueba importar hasta 80.000 toneladas de carne de res extra de Argentina este año

1 minuto

Washington, 6 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que permitirá la importación de un cupo adicional de 80.000 toneladas métricas de carne magra de Argentina en 2026 para garantizar el suministro de carne molida en el país.

En la orden, divulgada por la Casa Blanca, Trump sostiene que la medida que beneficia a Argentina se debe a que el suministro interno de carne magra de res «será insuficiente para satisfacer la demanda a precios razonables debido a un desastre natural (sequía e incendios) y a una perturbación grave del mercado nacional». EFE

