EE.UU. aprueba venta de municiones a Israel sin pasar por el Congreso

1 minuto

Washington, 6 mar (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó este viernes una posible venta de municiones a Israel por un valor estimado de 151,8 millones de dólares y determinó que existe una «emergencia» que permite eximir el proceso habitual de revisión del Congreso.

La venta incluye 12.000 cuerpos de bombas de uso general BLU-110A/B de 1.000 libras, además de servicios de ingeniería, logística y soporte técnico proporcionados por el Gobierno de EE.UU. y contratistas, según una notificación oficial del Departamento de Estado. EFE

dte/jrh