EE.UU. aprueba venta de municiones a Israel sin pasar por el Congreso

2 minutos

Washington, 6 mar (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó este viernes una posible venta de municiones a Israel por un valor estimado de 151,8 millones de dólares y determinó que existe una «emergencia» que permite eximir el proceso habitual de revisión del Congreso.

La venta incluye 12.000 cuerpos de bombas de uso general BLU-110A/B de 1.000 libras, además de servicios de ingeniería, logística y soporte técnico proporcionados por el Gobierno de EE.UU. y contratistas, según una notificación oficial del Departamento de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que existe una emergencia que requiere la aprobación inmediata de la venta, lo que permite eximir el proceso habitual de revisión legislativa contemplado en la Ley de Control de Exportación de Armas.

La aprobación se produce en medio de la guerra entre Israel e Irán, en la que también participa Estados Unidos, tras una escalada militar en la región en las últimas semanas.

Washington justificó la venta diciendo que esta contribuirá a su política exterior y seguridad nacional al reforzar la capacidad de defensa de Israel frente a amenazas regionales y apoyar a un socio estratégico de EE.UU. en Oriente Medio.

El Departamento de Estado indicó además que parte de las municiones BLU-110A/B se transferirán desde inventarios existentes de Estados Unidos y que el contratista principal de la operación será Repkon USA, con sede en Texas.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, aseguró este viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de su país le prometieron que cuadruplicarán la producción de armamento de alta gama, un compromiso que llega mientras persisten las dudas sobre la profundidad del arsenal más avanzado de Washington en la guerra contra Irán.

«Acordaron cuadriplicar la producción de armamento de ‘clase exquisita’, ya que queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles máximos de producción», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth tras mantener lo que calificó como «una excelente reunión» con representantes de empresas del sector de defensa. EFE

dte/jrh