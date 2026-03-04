EE.UU. asegura haber destruido 17 barcos y 100 misiles balísticos de Irán

1 minuto

Washington, 03 mar (EFE).- El Ejército de los Estados Unidos aseguró este martes haber destruido 17 barcos militares de Irán, así como unos 100 misiles balísticos, durante los operativos realizados esta semana después del inicio de la misión Furia Épica este fin de semana.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos, aseguró en una actualización, difundida en su cuenta de X, que decenas de sus aviones bombarderos destruyeron 17 barcos y un submarino durante una misión en un puerto militar en el sur de la nación persa. EFE

dte/gad

(video)