EE.UU. asegura que continuará vendiendo armas a aliados para donar a Ucrania

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Bruselas, 1 jul (EFE).- El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó este miércoles que su país continuará como hasta ahora vendiendo armamento a países aliados para destinar a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL impulsada por la Alianza Atlántica.

«Estados Unidos, como siempre digo, no va a desaparecer. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperamos que nuestros aliados se unan a nosotros en ese esfuerzo», indicó Whitaker en una rueda de prensa telemática previa a la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara.

Preguntado por qué espera en relación con Ucrania en esa cita, el embajador aseguró que «los anuncios de Estados Unidos y sus aliados van a ser importantes».

«Hemos puesto en marcha el programa PURL, del que he hablado en numerosas ocasiones, y hemos vendido más de 6.000 millones de dólares en sistemas de alta calidad fabricados en EE.UU., incluidos misiles de defensa aérea Patriot y PAC-3, a Ucrania y a nuestros aliados de la OTAN, quienes a su vez se los han suministrado a Ucrania», recordó.

Señaló que siguen trabajando en esa vía y que «juntos» apoyan a Ucrania y esperan que los aliados europeos «asuman la carga de una guerra en el continente europeo».

Whitaker destacó el «gran trabajo» que los ucranianos están realizando en el campo de batalla y consideró que PEARL (la lista de prioridades de material de defensa para Ucrania) que se puso en marcha hace un año ha sido «una pieza importante en ello».

«Nuestros aliados compran armas estadounidenses y se las suministran a Ucrania, y son las mejores armas disponibles. Hemos destinado más de 6.000 millones de dólares a ese programa y seguimos haciéndolo; creo que, de hecho, es un auténtico éxito», insistió.

Al mismo tiempo, el embajador subrayó que no solo es necesario poner en marcha esta base industrial europea de defensa sino también la estadounidense.

«Estados Unidos necesita producir más y hacer más, pero bueno, me reservaré los anuncios (…), pero deben esperar compromisos sostenidos a largo plazo en apoyo a Ucrania que les ayuden a seguir en la lucha, a continuar con el éxito que han logrado y, al mismo tiempo, enviar a Rusia la señal de que esta guerra debe terminar», destacó.

Sobre una paz entre Ucrania y Rusia, Whitaker lamentó que, en este momento, «ninguna de las partes parezca estar dispuesta, en última instancia, a aceptar el mismo acuerdo», pero garantizó que «seguiremos insistiendo y seguiremos hablando». EFE

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