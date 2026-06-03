EE.UU. asegura que el centro antiébola que quiere abrir en Kenia no implica «un riesgo»

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Nairobi, 3 jun (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Kenia aseguró este miércoles que el centro de cuarentena que Washington quiere abrir en el país africano para acoger a estadounidenses expuestos al ébola no implica «un riesgo para las comunidades cercanas».

«Las instalaciones de bioaislamiento en Laikipia son parte de una respuesta integral para la región con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad y disminuir los riesgos de salud para Kenia en su conjunto. No representan un riesgo para las comunidades cercanas», indicó en un comunicado.

La delegación diplomática se pronunció un día después de que el Tribunal Superior de Kenia ordenase al Gobierno keniano publicar los detalles del plan acordado con EE.UU. para instalar un centro de aislamiento en la base militar aérea de Laikipia (centro).

La Justicia también dictó medidas cautelares para impedir la instalación del centro, así como la admisión, traslado, recepción o facilitación de la entrada de personas expuestas o infectadas con el virus al país.

«Estamos al tanto de la acción judicial presentada en Kenia y estamos trabajando activamente con el Gobierno keniano para resolver cualquier objeción y comunicar nuestros objetivos compartidos al pueblo de Kenia», señaló la legación estadounidense.

Este lunes, cientos de personas se manifestaron en los alrededores de la base militar, a unos ocho kilómetros de la ciudad de Nanyuki, para exigir la cancelación total del proyecto de este centro antiébola.

«Más allá de Laikipia, estamos trabajando con Kenia para mejorar la detección en las fronteras, proporcionar pruebas precisas y reforzar la respuesta en los condados de alto riesgo», añadió la Embajada.

Además, afirmó que expandir la capacidad regional para aislar y evaluar individuos asintomáticos «mejorará la preparación de Kenia y preservará los recursos clínicos existentes de Kenia para asistir a los ciudadanos kenianos».

EE.UU. recordó que aportó 162 millones de dólares (unos 139 millones de euros) para combatir el brote declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), fondos que posibilitan «actividades críticas para detener el brote en su origen y evitar que el ébola llegue a Kenia o a Estados Unidos».

También precisó que destinó 350 millones de dólares a «esfuerzos humanitarios más amplios» en la región a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas, como parte de los 1.800 millones de dólares de financiación para esa agencia anunciados el 14 de mayo.

Según los últimos datos oficiales de la RDC, el país acumula 344 casos confirmados, incluidos 60 fallecidos, mientras la vecina Uganda registra quince contagios confirmados, entre ellos un hombre fallecido que se considera un caso importado del este congoleño.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global. EFE

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